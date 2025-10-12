Puces des couturières et loisirs créatifs Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Puces des couturières et loisirs créatifs Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence dimanche 12 octobre 2025.

Puces des couturières et loisirs créatifs

Dimanche 12 octobre 2025 de 9h30 à 17h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Participez aux puces des couturières et loisirs créatifs organisées par les âmes vagabondes le dimanche 12 octobre de 9h30 à 17h30 dans la salle

Les âmes vagabondes organisent des puces des couturières et loisirs créatifs le dimanche 12 octobre de 9h30 à 17h30 dans la salle

Buvette & petite restauration sur place. .

English :

Come along to the sewing and craft fair organised by Les Âmes Vagabondes on Sunday 12 October from 9.30am to 5.30pm in the Salle Jean Macé in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nehmen Sie am Flohmarkt für Näherinnen und kreative Hobbys teil, der von Les âmes vagabondes am Sonntag, den 12. Oktober, von 9:30 bis 17:30 Uhr im Saal

Salle Jean Macé in Saint-Rémy-de-Provence organisiert wird!

Italiano :

Partecipate al mercato delle pulci di sartoria e artigianato organizzato da les âmes vagabondes domenica 12 ottobre dalle 9.30 alle 17.30 nella Salle Jean Macé di Saint-Rémy-de-Provence

Salle Jean Macé a Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

Participe en el mercadillo de modistas y artesanos organizado por les âmes vagabondes el domingo 12 de octubre de 9.30 a 17.30 h en la Salle Jean Macé de Saint-Rémy-de-Provence

Sala Jean Macé de Saint-Rémy-de-Provence

