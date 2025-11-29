Puces des couturières et loisirs créatifs Parc des Expositions Saintes
Puces des couturières et loisirs créatifs Parc des Expositions Saintes samedi 29 novembre 2025.
Puces des couturières et loisirs créatifs
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
De nombreux exposants proposent des articles de mercerie, tissus, laine, cuir, panneaux imprimés de velours et de simili, scrapbooking, kits de couture, bijoux fantaisie etc…
.
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 37 50 33
English :
Numerous exhibitors offer haberdashery, fabrics, wool, leather, velvet and imitation printed panels, scrapbooking, sewing kits, costume jewelry and more…
German :
Zahlreiche Aussteller bieten Kurzwaren, Stoffe, Wolle, Leder, bedruckte Paneele aus Samt und Kunstleder, Scrapbooking, Nähsets, Modeschmuck usw. an.
Italiano :
Molti espositori offrono merceria, tessuti, lana, pelle, velluto e pannelli stampati, scrapbooking, kit per il cucito, bigiotteria, ecc…
Espanol :
Numerosos expositores ofrecen artículos de mercería, tejidos, lana, cuero, terciopelo e imitaciones de paneles estampados, scrapbooking, kits de costura, bisutería, etc.
L’événement Puces des couturières et loisirs créatifs Saintes a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge