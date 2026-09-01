Informations pratiques

Saint-Vaury

Puces des couturières et salon des loisirs créatifs

Gymnase Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association Patchwork en Marche, organise la 13ème édition des puces des couturières et loisirs créatifs.

Sur place, tombola et espace salon de thé.

Petite restauration sur place. .

Gymnase Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 63 55 44 patchwork.en.marche@gmail.com

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English : Puces des couturières et salon des loisirs créatifs

L’événement Puces des couturières et salon des loisirs créatifs Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-09-02 par Creuse Tourisme