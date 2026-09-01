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Puces des couturières et salon des loisirs créatifs Saint-Vaury

dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Vaury

Puces des couturières et salon des loisirs créatifs Saint-Vaury

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Gymnase
Ville
23320 Saint-Vaury
Département
Creuse
Tarif

Saint-Vaury

Puces des couturières et salon des loisirs créatifs

Gymnase Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

L’association Patchwork en Marche, organise la 13ème édition des puces des couturières et loisirs créatifs.
Sur place, tombola et espace salon de thé.
Petite restauration sur place.   .

Gymnase Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 63 55 44  patchwork.en.marche@gmail.com

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English : Puces des couturières et salon des loisirs créatifs

L’événement Puces des couturières et salon des loisirs créatifs Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-09-02 par Creuse Tourisme

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