Puces des couturières rue de Trop Tôt Venu Fouras

rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeaux Fouras Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Stands de tissu broderie- boutons fils mercerie perles laine linge ancien scrap etc…
rue de Trop Tôt Venu Salle Roger Rondeaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 23 10
English : Seamstresses’ flea markets
Fabric stands embroidery buttons threads haberdashery beads wool antique linen scrap etc…
