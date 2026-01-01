Puces des couturières Hasparren
Puces des couturières Hasparren dimanche 26 avril 2026.
Puces des couturières
Salle Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Présence de l’hôpital de la machine à coudre.
Petite restauration salée sur place.
Tombolo avec tous les lots gagnants. .
Salle Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 53 35 80 https://bureaumagicouture64@gmail.com
