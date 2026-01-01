Puces des couturières Hasparren

Puces des couturières

Salle Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Présence de l’hôpital de la machine à coudre.

Petite restauration salée sur place.

Tombolo avec tous les lots gagnants. .

Salle Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 53 35 80 https://bureaumagicouture64@gmail.com

