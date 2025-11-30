Puces des couturières Salle Alain Ruault La Barben

Puces des couturières

Dimanche 30 novembre 2025 de 9h à 17h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Péli Fées Couture, les Folies Barbenaises, Lovely solidarity et la Mairie de La Barben d’associent pour proposer ce grand évènement à destination de celles et ceux qui cousent, créent, tricottent, crochètent…

Boutons, rubans, tissus, fils, passementerie… Vous trouverez sans doute votre bonheur lors de ces puces couturières ! Et en plus, c’est au profit de l’AFM Téléthon !

Animations, buvette et petite restauration sont prévues sur place. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 55 02 65

English :

Péli Fées Couture, Les Folies Barbenaises, Lovely solidarity and the Mairie de La Barben have joined forces to offer this great event for those who sew, create, knit, crochet…

German :

Péli Fées Couture, die Folies Barbenaises, Lovely solidarity und das Rathaus von La Barben haben sich zusammengetan, um dieses große Event für alle, die nähen, kreieren, stricken, häkeln usw. zu organisieren.

Italiano :

Péli Fées Couture, Les Folies Barbenaises, Lovely Solidarity e la Mairie de La Barben hanno unito le forze per organizzare questo grande evento per tutti coloro che cuciono, creano, lavorano a maglia o all’uncinetto…

Espanol :

Péli Fées Couture, Les Folies Barbenaises, Lovely Solidarity y la Mairie de La Barben se han unido para organizar este gran acontecimiento para todos aquellos que cosen, crean, tejen o hacen ganchillo…

