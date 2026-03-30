Puces des couturières Lanuéjouls
Puces des couturières Lanuéjouls dimanche 19 avril 2026.
Puces des couturières
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Puces des couturières, au hall polyvalent de 9 h à 18 h. Repas Fideva à 12 euros, sur réservations 06 41 39 08 49. (Vivre à Lanuéjouls)
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Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 41 39 08 49
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English :
Seamstresses’ flea market, in the multi-purpose hall from 9 am to 6 pm. Fideva meal at 12 euros, by reservation 06 41 39 08 49. (Vivre à Lanuéjouls)
L’événement Puces des couturières Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)