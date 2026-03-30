Puces des couturières

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Puces des couturières, au hall polyvalent de 9 h à 18 h. Repas Fideva à 12 euros, sur réservations 06 41 39 08 49. (Vivre à Lanuéjouls)

.

Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 6 41 39 08 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Seamstresses’ flea market, in the multi-purpose hall from 9 am to 6 pm. Fideva meal at 12 euros, by reservation 06 41 39 08 49. (Vivre à Lanuéjouls)

L’événement Puces des couturières Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)