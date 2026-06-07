AGENDA · Le Minihic-sur-Rance
Puces des couturières Le Minihic-sur-Rance
mercredi 11 novembre 2026 · Le Minihic-sur-Rance
Informations pratiques
Le Minihic-sur-Rance
Puces des couturières
Salle Ph. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Puces des couturières organisées par le club Les Ajoncs. .
Salle Ph. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 92 70 60
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English :
L’événement Puces des couturières Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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