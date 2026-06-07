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AGENDA · Le Minihic-sur-Rance

Puces des couturières Le Minihic-sur-Rance

mercredi 11 novembre 2026 · Le Minihic-sur-Rance

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
Salle Ph. de Dieuleveult
Ville
35870 Le Minihic-sur-Rance
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Le Minihic-sur-Rance

Puces des couturières

Salle Ph. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Puces des couturières organisées par le club Les Ajoncs.   .

Salle Ph. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 92 70 60 

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English :

L’événement Puces des couturières Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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