Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Puces des couturières

Salle Ph. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Puces des couturières organisées par le club Les Ajoncs. .

Salle Ph. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 92 70 60

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English :

L’événement Puces des couturières Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme