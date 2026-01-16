Puces des couturières Loisirs Créatifs Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme
Puces des couturières Loisirs Créatifs
Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme Drôme
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 16:00:00
2026-02-15
restauration rapide buvette vente de tissu, accessoires coutures et laines , créations artisanales personnelle -revues de patrons, ou autres livres aidant à créer …
Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 37 60 58 afiloriol@gmail.com
English :
fast food refreshments sale of fabric, sewing and woollen accessories, personal craft creations pattern magazines, or other books to help you create …
