Puces des couturières Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Puces des couturières

Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Puces des couturières Vous trouverez tout pour vos loisirs créatifs

.

Marennes Centre d’Animation et de Loisirs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 75 43 ccas@marennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Puces des couturières You’ll find everything for your creative hobbies

L’événement Puces des couturières Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes