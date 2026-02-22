Puces des couturières Salle de pelote Ogeu-les-Bains
Puces des couturières Salle de pelote Ogeu-les-Bains dimanche 8 mars 2026.
Puces des couturières
Salle de pelote 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Venez assister aux puces des couturières. Patrons & livres, tissus & laine, mercerie. Présence d’un rémouleur. Petite restauration sur place.
Sur inscriptions pour les exposants (30 maximum), installation entre 7h30 et 9h. .
Salle de pelote 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 94 77 pucescouturieresogeu64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Puces des couturières
L’événement Puces des couturières Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn