Puces des couturières Salle de pelote Ogeu-les-Bains

Salle de pelote 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Venez assister aux puces des couturières. Patrons & livres, tissus & laine, mercerie. Présence d’un rémouleur. Petite restauration sur place.

Sur inscriptions pour les exposants (30 maximum), installation entre 7h30 et 9h. .

Salle de pelote 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

