Puces des couturières Patchwork Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Gratuit

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Puces des couturières et loisirs créatifs le 19 octobre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Entrée libre.

Tissus, laine, rubans, matériels de couture etc. .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 28 75 84

