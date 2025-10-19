Puces des couturières Patchwork Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Puces des couturières Patchwork
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Gratuit
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
Puces des couturières et loisirs créatifs le 19 octobre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
Entrée libre.
Tissus, laine, rubans, matériels de couture etc. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 28 75 84
