Puces des Couturières Rue Parfait Pobeguin Plumergat

Puces des Couturières

Rue Parfait Pobeguin Mériadec Plumergat Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Couture Broderie patchwork

Venez vendre ou chiner tissus, dentelles, boutons, fils, laines et fournitures pour loisirs créatifs. .

Rue Parfait Pobeguin Mériadec Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 7 83 09 31 53

