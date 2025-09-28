Puces des couturières Riedisheim

Cette journée sera l’occasion idéale pour vendre ou dénicher tout ce qui touche aux arts du fil couture, tricot, patchwork, broderie, mercerie ancienne… Un rendez-vous pour passionnés de loisirs créatifs, où il sera possible de chiner de belles trouvailles. Attention aucune réalisation ne sera admise à la vente et les professionnels ne sont pas acceptés.

Des ateliers découvertes de couture pour enfants (dès 8 ans) seront proposés, sur inscription et paiement en ligne.

Sur place, vous pourrez également rencontrer Nonno, affûteur-rémouleur de Didenheim, qui redonnera vie à vos lames de ciseaux (droitiers et gauchers), couteaux ou encore tondeuses.

Petite restauration, parking gratuit et accès aux personnes en situation de handicap viendront compléter cette journée conviviale, placée sous le signe du partage et de la passion des arts manuels. 0 .

