Informations pratiques

Riedisheim

Puces des couturières

20 rue d’Alsace Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Chinez tissus, mercerie et matériel de loisirs créatifs lors de cette brocante des arts du fil. Atelier crochet et affûtage de lames complètent la journée.

Cette journée sera l’occasion idéale pour vendre ou dénicher tout ce qui touche aux arts du fil couture, tricot, patchwork, broderie, mercerie ancienne… Un rendez-vous pour passionnés de loisirs créatifs, où il sera possible de chiner de belles trouvailles. Attention aucune réalisation ne sera admise à la vente et les professionnels ne sont pas acceptés.

Initiez vous au crochet de 14h à 16h lors d’un atelier sur inscription uniquement.

Sur place, vous pourrez également rencontrer Nonno, affûteur-rémouleur de Didenheim, qui redonnera vie à vos lames de ciseaux (droitiers et gauchers), couteaux ou encore tondeuses.

Petite restauration, parking gratuit et accès aux personnes en situation de handicap viendront compléter cette journée conviviale, placée sous le signe du partage et de la passion des arts manuels. 0 .

20 rue d’Alsace Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est evelyneetmariellecriedi@gmail.com.

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English :

Browse fabrics, sewing supplies, and craft materials at this textile arts flea market. A crochet workshop and blade sharpening service round out the day.

L’événement Puces des couturières Riedisheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace