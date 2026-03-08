Puces des couturières Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat

Puces des couturières

Route du Stade Maison du Temps Libre Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Rendez-vous à ces puces des couturières pour dénicher de bonnes affaires tissus, laines, accessoires, mercerie, bref l’indispensable pour la confection !

Sur place restauration, buvette, tombola .

