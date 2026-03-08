Puces des couturières Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat
Puces des couturières Route du Stade Saint-Agnant-de-Versillat dimanche 15 mars 2026.
Puces des couturières
Route du Stade Maison du Temps Libre Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Rendez-vous à ces puces des couturières pour dénicher de bonnes affaires tissus, laines, accessoires, mercerie, bref l’indispensable pour la confection !
Sur place restauration, buvette, tombola .
Route du Stade Maison du Temps Libre Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 90 33 20
English : Puces des couturières
