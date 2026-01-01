Puces des couturières Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan

Puces des couturières

Salle Polyvalente 16 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:30:00

2026-01-25

À la salle polyvalente de 9h à 17h30, présence de stands divers mercerie, accessoires, tissus, ouvrages faits mains, dentelle…etc Buvette et restauration sur place

Salle Polyvalente 16 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 70 31 chriro.bosser12@gmail.com

English :

In the multi-purpose hall from 9am to 5.30pm, various stalls: haberdashery, accessories, fabrics, handmade items, lace…etc. Refreshments and catering on site

