Puces des couturières Complexe de l’Out Saint-Perreux
Puces des couturières Complexe de l’Out Saint-Perreux dimanche 8 mars 2026.
Puces des couturières
Complexe de l’Out 3 rue de la Mairie Saint-Perreux Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Ventes de tissus, mercerie, tricot et loisirs créatifs
au profit de la recherche médicale sur les maladies du cerveau. .
Complexe de l’Out 3 rue de la Mairie Saint-Perreux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 08 83 04 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Puces des couturières Saint-Perreux a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE REDON