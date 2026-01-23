Puces des couturières Complexe de l’Out Saint-Perreux

Puces des couturières

Complexe de l’Out 3 rue de la Mairie Saint-Perreux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Ventes de tissus, mercerie, tricot et loisirs créatifs

au profit de la recherche médicale sur les maladies du cerveau. .

Complexe de l’Out 3 rue de la Mairie Saint-Perreux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 08 83 04 42

L’événement Puces des couturières Saint-Perreux a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE REDON