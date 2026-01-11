Puces des couturières Salle Camille-Desmoulin Saint-Herblain
Puces des couturières Salle Camille-Desmoulin Saint-Herblain samedi 31 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 10:00 – 19:00
Gratuit : non 10 € le stand
Vide-greniers puce des couturières, travaux d’aiguilles et loisirs créatifs. Buvette, grignotages
Salle Camille-Desmoulin Centre Saint-Herblain 44800
0674805682 https://www.facebook.com/profile.php?id=61557791407154
