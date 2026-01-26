Puces des couturières Salle des fêtes Suze-la-Rousse

Puces des couturières

Salle des fêtes Rue du stade Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Cette manifestation est ouverte aux personnes qui veulent vendre des articles en surplus concernant la couture, le tricot, le patchwork, le point de croix……. à savoir boutons, fils, pelotes de laines, tissus, perles……..

Salle des fêtes Rue du stade Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 42 48 verriele.valerie@gmail.com

This event is open to anyone wishing to sell surplus sewing, knitting, patchwork or cross-stitch items……. i.e. buttons, threads, balls of wool, fabrics, beads……..

