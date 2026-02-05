Puces des couturières Place de l’abbaye Tournus

Puces des couturières Place de l’abbaye Tournus dimanche 12 avril 2026.

Place de l’abbaye Cellier et Réfectoire des moines Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

fils, aiguilles, coton… profitez des puces des couturières pour trouver la pièce qui manque à votre création ou une pièce originale.   .

Place de l’abbaye Cellier et Réfectoire des moines Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 60 11 31  christine.pontanier@gmail.com

