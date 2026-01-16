Puces des couturières Rue Jacques Prévert Trégunc
Puces des couturières Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 8 février 2026.
Puces des couturières
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Organisé par l’Amical Laïque du bourg de Trégunc
Inscription ouverte aux particuliers.
Prix du mètre linéaire 4€ sans table 5€ table.
Boissons et petite restauration sur place. .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 22 68 32
