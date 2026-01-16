Puces des couturières Rue Jacques Prévert Trégunc

Puces des couturières

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Organisé par l’Amical Laïque du bourg de Trégunc

Inscription ouverte aux particuliers.

Prix du mètre linéaire 4€ sans table 5€ table.

Boissons et petite restauration sur place. .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 22 68 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces des couturières

L’événement Puces des couturières Trégunc a été mis à jour le 2026-01-16 par OTC CCA