Puces des couturières Rue Jacques Prévert Trégunc

Puces des couturières Rue Jacques Prévert Trégunc dimanche 8 février 2026.

Puces des couturières

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :
2026-02-08

Organisé par l’Amical Laïque du bourg de Trégunc

Inscription ouverte aux particuliers.
Prix du mètre linéaire 4€ sans table 5€ table.

Boissons et petite restauration sur place.   .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 63 22 68 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces des couturières

L’événement Puces des couturières Trégunc a été mis à jour le 2026-01-16 par OTC CCA