PUCES DES COUTURIERES Treillières samedi 25 octobre 2025.

Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Venez chiner pour un spécial couturière

Des coupons, de la mercerie et bien plus encore auprès de particuliers et/ou de professionnels qui font du tri dans leurs ateliers.

convivialité, gourmandises (boissons et collations sur place) et une tombola pleine de surprises… Repartez peut-être avec un joli cadeau ! .

English :

Come bargain hunting for a dressmaker’s special

German :

Kommen Sie zum Stöbern für ein Schneiderinnen-Special

Italiano :

Venite a caccia di occasioni per un abito speciale da sartoria

Espanol :

Ven a buscar una ganga especial de modista

