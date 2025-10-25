PUCES DES COUTURIERES Treillières
PUCES DES COUTURIERES Treillières samedi 25 octobre 2025.
PUCES DES COUTURIERES
Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Treillières Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25
Venez chiner pour un spécial couturière
Des coupons, de la mercerie et bien plus encore auprès de particuliers et/ou de professionnels qui font du tri dans leurs ateliers.
convivialité, gourmandises (boissons et collations sur place) et une tombola pleine de surprises… Repartez peut-être avec un joli cadeau ! .
Espace Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Come bargain hunting for a dressmaker’s special
German :
Kommen Sie zum Stöbern für ein Schneiderinnen-Special
Italiano :
Venite a caccia di occasioni per un abito speciale da sartoria
Espanol :
Ven a buscar una ganga especial de modista
L’événement PUCES DES COUTURIERES Treillières a été mis à jour le 2025-09-19 par Pays Erdre Canal Forêt