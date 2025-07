Puces des couturières Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Puces des couturières Rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 13 septembre 2025.

Puces des couturières

Rue Jean de Bourbon Foyer rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Venez farfouiller sur les étals des amateur.ices de couture d’Yssingeaux et environs, ou proposez le vôtre !



Rue Jean de Bourbon Foyer rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 46 43 58 cecilevaneeghe@orange.fr

English :

Come and browse the stalls of sewing enthusiasts in and around Yssingeaux, or suggest your own!

German :

Stöbern Sie in den Ständen der Hobbyschneider aus Yssingeaux und Umgebung oder schlagen Sie Ihre eigene vor!

Italiano :

Venite a curiosare tra le bancarelle degli appassionati di cucito di Yssingeaux e dintorni, oppure proponete la vostra!

Espanol :

Venga a descubrir los puestos de los aficionados a la costura de Yssingeaux y alrededores, o proponga el suyo

