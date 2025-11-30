PUCES DES PUCES Aspet

PUCES DES PUCES

Rue André Bouéry Aspet Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 15:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La ruche du Comminges vous invite à sa bourse aux jouets

Les Puces des Puces, un événement unique où les enfants sont les véritables vedettes ! De 10h à 15h, venez chiner vêtements, jouets, livres et déco pour enfants… ou laisser vos petites “puces” tenir leur propre stand et gagner leurs premiers euros de poche.

Sur place, profitez d’une ambiance conviviale avec

– de grands jeux en bois pour jouer en famille,

– une buvette gourmande frites, saucisses, crêpes maison, chocolat chaud… et même une bière pour les parents,

– des créations artisanales réalisées par les jeunes de l’école. 2 .

Rue André Bouéry Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie asso@larucheducomminges.fr

