Puces d’hiver Vigoux

Puces d’hiver
Rue de la République Vigoux Indre
Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Bourses aux jouets et vêtements.
L’association Familles Rurales de Vigoux/Chazelet/Saint-Gilles/Celon, organise une bourses aux jouets et vêtements. .
Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 b.pipereau@orange.fr
English :
Toy and clothing fairs.
German :
Spielzeug- und Kleiderbörsen.
Italiano :
Fiere del giocattolo e dell’abbigliamento.
Espanol :
Ferias de juguetes y ropa.
