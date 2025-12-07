Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Puces d’hiver Vigoux

Puces d’hiver Vigoux dimanche 7 décembre 2025.

Puces d’hiver

Rue de la République Vigoux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Bourses aux jouets et vêtements.
L’association Familles Rurales de Vigoux/Chazelet/Saint-Gilles/Celon, organise une bourses aux jouets et vêtements.   .

Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25  b.pipereau@orange.fr

English :

Toy and clothing fairs.

German :

Spielzeug- und Kleiderbörsen.

Italiano :

Fiere del giocattolo e dell’abbigliamento.

Espanol :

Ferias de juguetes y ropa.

L’événement Puces d’hiver Vigoux a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Brenne