Puces d’hiver

Rue de la République Vigoux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Bourses aux jouets et vêtements.

L’association Familles Rurales de Vigoux/Chazelet/Saint-Gilles/Celon, organise une bourses aux jouets et vêtements. .

Rue de la République Vigoux 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 05 81 25 b.pipereau@orange.fr

English :

Toy and clothing fairs.

German :

Spielzeug- und Kleiderbörsen.

Italiano :

Fiere del giocattolo e dell’abbigliamento.

Espanol :

Ferias de juguetes y ropa.

L’événement Puces d’hiver Vigoux a été mis à jour le 2025-11-17 par Destination Brenne