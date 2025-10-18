PUCES DU LIVRE Béziers
PUCES DU LIVRE Béziers samedi 18 octobre 2025.
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Grande vente de documents ! Plus de 2 000 ouvrages à découvrir, collectionner ou offrir. Ne manquez pas cette occasion unique et parlez-en autour de vous !
La Médiathèque André Malraux organise une grande vente exceptionnelle de documents! Plus de 2 000 ouvrages seront proposés l'occasion parfaite pour découvrir de nouveaux titres, enrichir votre collection ou trouver des cadeaux à petit prix.
Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! .
1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50
English :
Big book sale! Over 2,000 books to discover, collect or give as gifts. Don’t miss this unique opportunity, and spread the word!
German :
Großer Verkauf von Dokumenten! Mehr als 2.000 Werke zum Entdecken, Sammeln oder Verschenken. Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht und erzählen Sie es weiter!
Italiano :
Grande vendita di libri! Oltre 2.000 libri da scoprire, collezionare o regalare. Non perdete questa occasione unica e raccontatela a tutti!
Espanol :
¡Gran venta de libros! Más de 2.000 libros para descubrir, coleccionar o regalar. ¡No se pierda esta oportunidad única y cuénteselo a todo el mundo!
