PUCES DU LIVRE Béziers

PUCES DU LIVRE Béziers samedi 18 octobre 2025.

PUCES DU LIVRE

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Grande vente de documents ! Plus de 2 000 ouvrages à découvrir, collectionner ou offrir. Ne manquez pas cette occasion unique et parlez-en autour de vous !

La Médiathèque André Malraux organise une grande vente exceptionnelle de documents! Plus de 2 000 ouvrages seront proposés l’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux titres, enrichir votre collection ou trouver des cadeaux à petit prix.

Venez nombreux et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

Big book sale! Over 2,000 books to discover, collect or give as gifts. Don’t miss this unique opportunity, and spread the word!

German :

Großer Verkauf von Dokumenten! Mehr als 2.000 Werke zum Entdecken, Sammeln oder Verschenken. Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht und erzählen Sie es weiter!

Italiano :

Grande vendita di libri! Oltre 2.000 libri da scoprire, collezionare o regalare. Non perdete questa occasione unica e raccontatela a tutti!

Espanol :

¡Gran venta de libros! Más de 2.000 libros para descubrir, coleccionar o regalar. ¡No se pierda esta oportunidad única y cuénteselo a todo el mundo!

L’événement PUCES DU LIVRE Béziers a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE