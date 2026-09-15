Informations pratiques

Béziers

PUCES DU LIVRE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Romans, BD et autres ouvrages vous attendent à petits prix lors de la grande vente de livres de la médiathèque !

La médiathèque organise une grande vente de livres retirés de ses collections. Romans, bandes dessinées et bien d’autres ouvrages seront proposés à petits prix. Une belle occasion de donner une seconde vie aux livres et de faire le plein de lectures ! .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : PUCES DU LIVRE

Novels, comic books, and other titles are waiting for you at low prices during the library’s big book sale!

L’événement PUCES DU LIVRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34