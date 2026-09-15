UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

PUCES DU LIVRE Béziers

samedi 28 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

PUCES DU LIVRE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Romans, BD et autres ouvrages vous attendent à petits prix lors de la grande vente de livres de la médiathèque !
La médiathèque organise une grande vente de livres retirés de ses collections. Romans, bandes dessinées et bien d’autres ouvrages seront proposés à petits prix. Une belle occasion de donner une seconde vie aux livres et de faire le plein de lectures !   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PUCES DU LIVRE

Novels, comic books, and other titles are waiting for you at low prices during the library’s big book sale!

L’événement PUCES DU LIVRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)