PUCES DU LIVRE Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
PUCES DU LIVRE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Romans, BD et autres ouvrages vous attendent à petits prix lors de la grande vente de livres de la médiathèque !
La médiathèque organise une grande vente de livres retirés de ses collections. Romans, bandes dessinées et bien d’autres ouvrages seront proposés à petits prix. Une belle occasion de donner une seconde vie aux livres et de faire le plein de lectures ! .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : PUCES DU LIVRE
Novels, comic books, and other titles are waiting for you at low prices during the library’s big book sale!
L’événement PUCES DU LIVRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers 15 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026