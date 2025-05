PUCES – Ganges, 1 juin 2025 07:00, Ganges.

Avec l’arrivée des beaux jours, les puces reprennent à Ganges, dès le dimanche 1er juin 2025 et ce tous les 1ers dimanches de chaque mois jusqu’en octobre 2025.

Elles auront lieu dans le quartier des Halles au centre ville de la commune.

Pour tous renseignements supplémentaires, merci de contacter l’organisation. .

1 rue Frédéric Mistral

Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 7 67 27 26 02 lespucesdegangesetlaroque@gmail.com

English :

With the arrival of fine weather, the flea market resumes in Ganges on Sunday June 1, 2025, and every 1st Sunday of the month until October 2025.

German :

Mit der Ankunft der schönen Tage beginnt in Ganges ab Sonntag, dem 1. Juni 2025, wieder der Flohmarkt, und zwar an jedem ersten Sonntag im Monat bis Oktober 2025.

Italiano :

Con l’arrivo del bel tempo, il mercatino delle pulci tornerà a Ganges domenica 1° giugno 2025 e ogni 1° domenica del mese fino a ottobre 2025.

Espanol :

Con la llegada del buen tiempo, el mercadillo vuelve a Ganges el domingo 1 de junio de 2025 y cada primer domingo de mes hasta octubre de 2025.

