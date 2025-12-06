PUCES JUNIOR Lunel

PUCES JUNIOR

201 Chemin des Cabanettes Lunel Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

INFOS PRATIQUES

Samedi 6 décembre 2025

Installation de 7h à 8h (possible d’amener une table, un portant ou une bâche.

Ouverture au public de 8h à 13h

Halle Alain Le Hétet

Inscription vie-associative@ville-lunel.fr

Tarif 2€ demandés sur place et reversé à l’AFM-Téléthon

À l’occasion du Téléthon 2025, la Ville de Lunel organise des Puces Juniors.

Les enfants et adolescents de 4 à 17 ans peuvent dès à présent réserver un emplacement auprès du service jeunesse vie-associative@ville-lunel.fr. Deux euros seront demandés sur place et reversés à l’AFM-Téléthon.

Cette demi-journée sera l’occasion de se séparer de toute sorte de matériel et équipements

des livres ou livres scolaires

du matériel de sport

des fournitures scolaires (cartables, sacs, trousses)

des peluches, jouets et jeux

du matériel multimédia et accessoires

du matériel de puériculture

des vêtements, des bijoux, des chaussures et des accessoires

de la décoration .

201 Chemin des Cabanettes Lunel 34400 Hérault Occitanie vie-associative@ville-lunel.fr

English :

PRACTICAL INFO

Saturday, December 6, 2025

Set-up from 7am to 8am (bring your own table, stand or tarpaulin).

Open to the public from 8am to 1pm

Halle Alain Le Hétet

Registration: vie-associative@ville-lunel.fr

Fee: 2? charged on site and donated to AFM-Téléthon

German :

PRAKTISCHE INFOS

Samstag, 6. Dezember 2025

Aufbau von 7.00 bis 8.00 Uhr (es ist möglich, einen Tisch, einen Ständer oder eine Plane mitzubringen.

Öffnung für das Publikum von 8:00 bis 13:00 Uhr

Halle Alain Le Hétet

Anmeldung: vie-associative@ville-lunel.fr

Preis: 2? wird vor Ort erhoben und an den AFM-Téléthon gespendet

Italiano :

INFORMAZIONI PRATICHE

Sabato 6 dicembre 2025

Allestimento dalle 7 alle 8 (portare il proprio tavolo, stand o telone).

Apertura al pubblico dalle 8.00 alle 13.00

Sala Alain Le Hétet

Iscrizione: vie-associative@ville-lunel.fr

Quota di partecipazione: 2? addebitata in loco e devoluta ad AFM-Téléthon

Espanol :

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Sábado 6 de diciembre de 2025

Montaje de 7.00 a 8.00 horas (traiga su propia mesa, stand o toldo).

Apertura al público de 8.00 a 13.00 horas

Sala Alain Le Hétet

Inscripción: vie-associative@ville-lunel.fr

Cuota: 2? cobrados in situ y donados a AFM-Téléthon

L’événement PUCES JUNIOR Lunel a été mis à jour le 2025-11-18 par 34 OT PAYS DE LUNEL