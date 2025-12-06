PUCES JUNIOR Lunel
PUCES JUNIOR Lunel samedi 6 décembre 2025.
PUCES JUNIOR
201 Chemin des Cabanettes Lunel Hérault
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
INFOS PRATIQUES
Samedi 6 décembre 2025
Installation de 7h à 8h (possible d’amener une table, un portant ou une bâche.
Ouverture au public de 8h à 13h
Halle Alain Le Hétet
Inscription vie-associative@ville-lunel.fr
Tarif 2€ demandés sur place et reversé à l’AFM-Téléthon
À l’occasion du Téléthon 2025, la Ville de Lunel organise des Puces Juniors.
Les enfants et adolescents de 4 à 17 ans peuvent dès à présent réserver un emplacement auprès du service jeunesse vie-associative@ville-lunel.fr. Deux euros seront demandés sur place et reversés à l’AFM-Téléthon.
Cette demi-journée sera l’occasion de se séparer de toute sorte de matériel et équipements
des livres ou livres scolaires
du matériel de sport
des fournitures scolaires (cartables, sacs, trousses)
des peluches, jouets et jeux
du matériel multimédia et accessoires
du matériel de puériculture
des vêtements, des bijoux, des chaussures et des accessoires
de la décoration .
201 Chemin des Cabanettes Lunel 34400 Hérault Occitanie vie-associative@ville-lunel.fr
English :
PRACTICAL INFO
Saturday, December 6, 2025
Set-up from 7am to 8am (bring your own table, stand or tarpaulin).
Open to the public from 8am to 1pm
Halle Alain Le Hétet
Registration: vie-associative@ville-lunel.fr
Fee: 2? charged on site and donated to AFM-Téléthon
German :
PRAKTISCHE INFOS
Samstag, 6. Dezember 2025
Aufbau von 7.00 bis 8.00 Uhr (es ist möglich, einen Tisch, einen Ständer oder eine Plane mitzubringen.
Öffnung für das Publikum von 8:00 bis 13:00 Uhr
Halle Alain Le Hétet
Anmeldung: vie-associative@ville-lunel.fr
Preis: 2? wird vor Ort erhoben und an den AFM-Téléthon gespendet
Italiano :
INFORMAZIONI PRATICHE
Sabato 6 dicembre 2025
Allestimento dalle 7 alle 8 (portare il proprio tavolo, stand o telone).
Apertura al pubblico dalle 8.00 alle 13.00
Sala Alain Le Hétet
Iscrizione: vie-associative@ville-lunel.fr
Quota di partecipazione: 2? addebitata in loco e devoluta ad AFM-Téléthon
Espanol :
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Sábado 6 de diciembre de 2025
Montaje de 7.00 a 8.00 horas (traiga su propia mesa, stand o toldo).
Apertura al público de 8.00 a 13.00 horas
Sala Alain Le Hétet
Inscripción: vie-associative@ville-lunel.fr
Cuota: 2? cobrados in situ y donados a AFM-Téléthon
