PUCES MARVEJOLS Marvejols

PUCES MARVEJOLS Marvejols dimanche 6 juillet 2025.

PUCES MARVEJOLS

L’esplanade Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-06 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24

Le marché aux puces de Marvejols est de retour !

Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.

6 juillet Association familiale

27 juillet Comité de jumelage Marvejols Cockermouth

10 août Apel Sainte Famille / Saint Joseph

24 août Marvejols Athlétisme Gévaudan

Le marché aux puces de Marvejols est de retour !

Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.

6 juillet Association familiale

27 juillet Comité de jumelage Marvejols Cockermouth

10 août Apel Sainte Famille / Saint Joseph

24 août Marvejols Athlétisme Gévaudan .

L’esplanade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

English :

The Marvejols flea market is back!

Organized by Marvejols associations, it will be held on Sundays from 7am to 1pm on the Esplanade.

july 6: Family Association

july 27: Comité de jumelage Marvejols Cockermouth

august 10: Apel Sainte Famille / Saint Joseph

august 24: Marvejols Athlétisme Gévaudan

German :

Der Flohmarkt von Marvejols ist wieder da!

Er wird von Vereinen aus Marvejols organisiert und findet sonntags von 7:00 bis 13:00 Uhr auf der Esplanade statt.

6. Juli: Familienverband

27. Juli: Partnerschaftskomitee Marvejols Cockermouth

10. August: Apel Sainte Famille / Saint Joseph

24. August: Marvejols Athletisme Gévaudan

Italiano :

Torna il mercato delle pulci di Marvejols!

Organizzato dalle associazioni di Marvejols, si terrà la domenica dalle 7 alle 13 sull’Esplanade.

6 luglio: Associazione delle famiglie

27 luglio: Comitato di gemellaggio Marvejols Cockermouth

10 agosto: Apel Sainte Famille / San Giuseppe

24 agosto: Marvejols Athlétisme Gévaudan

Espanol :

¡Vuelve el mercadillo de Marvejols!

Organizado por las asociaciones de Marvejols, se celebrará los domingos de 7 a 13 h en la Explanada.

6 de julio: Asociación Familiar

27 de julio: Comité de hermanamiento Marvejols Cockermouth

10 de agosto: Apel Sainte Famille / San José

24 de agosto: Marvejols Athlétisme Gévaudan

L’événement PUCES MARVEJOLS Marvejols a été mis à jour le 2025-06-27 par 48-OT Gévaudan Destination