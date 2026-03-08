Puces Mécaniques Espace Raphalen Plonéour-Lanvern
Puces Mécaniques Espace Raphalen Plonéour-Lanvern dimanche 19 avril 2026.
Puces Mécaniques
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Exposition autos et motos anciennes, bourse d’échange, nombreux exposants, camp militaire US 44, concert rock avec , restauration et buvettes .
Organisée par l’association Bol, Lunettes et Blouson de Cuir (B.L.B.C) .
Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 52 61 45 16
