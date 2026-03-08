Puces Mécaniques Espace Raphalen Plonéour-Lanvern

Puces Mécaniques

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Exposition autos et motos anciennes, bourse d’échange, nombreux exposants, camp militaire US 44, concert rock avec , restauration et buvettes .

Organisée par l’association Bol, Lunettes et Blouson de Cuir (B.L.B.C) .

Espace Raphalen 11 Rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 52 61 45 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Puces Mécaniques

L’événement Puces Mécaniques Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Destination Pays Bigouden