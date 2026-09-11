Informations pratiques

Gourdon

Puces musicales de Gourdon

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 09:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Ces puces musicales, organisées par l'association Athanor, les amis de la musique avec le soutien de l'école de musique sont l'occasion de venir chiner des objets sur le thème de la musique

Ces puces musicales, organisées par l'association Athanor, les amis de la musique avec le soutien de l'école de musique sont l'occasion de venir chiner des objets sur le thème de la musique.

Instruments, CDs, vinyles, partitions… vous y trouverez votre bonheur !

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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 7 43 34 82 19 athanor46300@gmail.com

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English :

These music-themed flea markets, organized by the Athanor Association (Friends of Music) with the support of the music school, are a great opportunity to come and browse for music-themed items.

L’événement Puces musicales de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gourdon