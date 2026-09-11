Puces musicales de Gourdon Gourdon
dimanche 15 novembre 2026 · Gourdon
Informations pratiques
Gourdon
Puces musicales de Gourdon
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 09:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Ces puces musicales, organisées par l'association Athanor, les amis de la musique avec le soutien de l'école de musique sont l'occasion de venir chiner des objets sur le thème de la musique
Ces puces musicales, organisées par l'association Athanor, les amis de la musique avec le soutien de l'école de musique sont l'occasion de venir chiner des objets sur le thème de la musique.
Instruments, CDs, vinyles, partitions… vous y trouverez votre bonheur !
.
Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 7 43 34 82 19 athanor46300@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
These music-themed flea markets, organized by the Athanor Association (Friends of Music) with the support of the music school, are a great opportunity to come and browse for music-themed items.
L’événement Puces musicales de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Conférence Concorde, l’épopée supersonique Gourdon 11 septembre 2026
- Conférence Histoire de la chasse aux sorcières du Quercy et d’ailleurs Gourdon 11 septembre 2026
- Conférence sur Renoir à Gourdon Cinéma l’Atalante Gourdon 13 septembre 2026
- Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon 13 septembre 2026
- Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges !, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Gourdon 18 septembre 2026