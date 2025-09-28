Puces musicales Le Puy-en-Velay
Puces musicales Le Puy-en-Velay dimanche 28 septembre 2025.
Puces musicales
Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
Faites du tri dans vos affaires musicales… Et venez les proposer aux Puces musicales le 28 septembre au Puy-en-Velay !
Ou bien venez tout simplement flâner et chiner lors de la Folle journée du jazz !
Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com
English :
Sort through your musical belongings… And come and offer them at the Puces musicales on September 28 in Le Puy-en-Velay!
Or simply come and browse at the Folle journée du jazz!
German :
Sortieren Sie Ihre Musiksachen aus… Und bieten Sie sie auf dem Musikflohmarkt am 28. September in Le Puy-en-Velay an!
Oder kommen Sie einfach zum Bummeln und Stöbern während des Folle journée du jazz!
Italiano :
Fate una cernita dei vostri oggetti musicali… E venite a venderli alle Puces musicales il 28 settembre a Le Puy-en-Velay!
Oppure venite a curiosare e a caccia di occasioni alla Folle journée du jazz!
Espanol :
Ordene sus pertenencias musicales… Y venga a venderlas a las Puces musicales del 28 de septiembre en Le Puy-en-Velay
O simplemente venga a curiosear y buscar gangas en la Folle journée du jazz
