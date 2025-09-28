Puces musicales Le Puy-en-Velay

Puces musicales Le Puy-en-Velay dimanche 28 septembre 2025.

Puces musicales

Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Faites du tri dans vos affaires musicales… Et venez les proposer aux Puces musicales le 28 septembre au Puy-en-Velay !

Ou bien venez tout simplement flâner et chiner lors de la Folle journée du jazz !

Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

English :

Sort through your musical belongings… And come and offer them at the Puces musicales on September 28 in Le Puy-en-Velay!

Or simply come and browse at the Folle journée du jazz!

German :

Sortieren Sie Ihre Musiksachen aus… Und bieten Sie sie auf dem Musikflohmarkt am 28. September in Le Puy-en-Velay an!

Oder kommen Sie einfach zum Bummeln und Stöbern während des Folle journée du jazz!

Italiano :

Fate una cernita dei vostri oggetti musicali… E venite a venderli alle Puces musicales il 28 settembre a Le Puy-en-Velay!

Oppure venite a curiosare e a caccia di occasioni alla Folle journée du jazz!

Espanol :

Ordene sus pertenencias musicales… Y venga a venderlas a las Puces musicales del 28 de septiembre en Le Puy-en-Velay

O simplemente venga a curiosear y buscar gangas en la Folle journée du jazz

L’événement Puces musicales Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay