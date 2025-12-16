Puces nautiques belle brocante Salle polyvalente des Dunes Lampaul-Plouarzel

Puces nautiques belle brocante

Salle polyvalente des Dunes Rue de Beg ar Vir Lampaul-Plouarzel Finistère

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

La plus grande manifestation de Puces nautiques du Pays d’Iroise 91 mètres linéaires d’exposition, 37 exposants, une invitation à venir nombreux.

L’association TYAM (Tud Yaouank Ar Mor) organise des Puces Nautiques, belle brocante.

Exposants l’association vous accueillera pour présenter vos accastillages, brocantes, livres de mer, vêtements de mer, culture marine, articles de pêche, loisirs nautiques, cartes… moteurs, annexes (à l’extérieur). .

