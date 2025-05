Puces nautiques – Parking du Magic Mirrors Istres, 18 mai 2025 07:00, Istres.

Bouches-du-Rhône

Puces nautiques Dimanche 18 mai 2025 de 7h à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parking du Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-18 07:00:00

fin : 2025-05-18 16:00:00

2025-05-18

L’Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organise ses traditionnelles Puces Nautiques au CEC les heures Claires à côté du Magic Mirrors

Au programme puces, animations et buvette. .

Parking du Magic Mirrors CEC les heures claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 20 36 91

English :

The Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organizes its traditional Puces Nautiques at CEC les heures Claires, next to Magic Mirrors

German :

Die Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organisiert ihren traditionellen Flohmarkt im CEC les heures Claires neben dem Magic Mirrors

Italiano :

L’Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organizza le sue tradizionali Puces Nautiques presso il CEC les heures Claires, accanto a Magic Mirrors

Espanol :

La Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organiza sus tradicionales Puces Nautiques en el CEC les heures Claires, junto a Magic Mirrors

