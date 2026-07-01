Puces Pontaubaltaises Pontaubault
dimanche 26 juillet 2026 · Pontaubault
Informations pratiques
Pontaubault
Puces Pontaubaltaises
Rue Patton Pontaubault Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Au coeur du village venez chiner, flâner et découvrir le vide-greniers, marché du terroir, expo véhicules anciens, expo vacances vintage, animations danses, structure gonflable pour enfants, maquillage et restauration sur place. Ambiance conviviale et bonne humeur garantie ! .
Rue Patton Pontaubault 50220 Manche Normandie +33 6 48 70 24 20 clubdelamitie@yahoo.com
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English : Puces Pontaubaltaises
L’événement Puces Pontaubaltaises Pontaubault a été mis à jour le 2026-07-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts