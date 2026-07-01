Informations pratiques

Pontaubault

Puces Pontaubaltaises

Rue Patton Pontaubault Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Au coeur du village venez chiner, flâner et découvrir le vide-greniers, marché du terroir, expo véhicules anciens, expo vacances vintage, animations danses, structure gonflable pour enfants, maquillage et restauration sur place. Ambiance conviviale et bonne humeur garantie ! .

Rue Patton Pontaubault 50220 Manche Normandie +33 6 48 70 24 20 clubdelamitie@yahoo.com

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English : Puces Pontaubaltaises

L’événement Puces Pontaubaltaises Pontaubault a été mis à jour le 2026-07-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts