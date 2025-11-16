Puces puériculture Bréhand Salle Omnisport Bréhand
Puces puériculture Bréhand
Salle Omnisport Rue de Launay Bréhand Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 13:30:00
2025-11-16
Organisées par l’APEL du RPI Bréhand St Trimoel
Vêtements jusque 16ans livres jouets et matériel de puériculture .
Salle Omnisport Rue de Launay Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 56 84 59
