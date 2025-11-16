Puces puériculture Bréhand Salle Omnisport Bréhand

Puces puériculture Bréhand

Salle Omnisport Rue de Launay Bréhand Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 13:30:00

2025-11-16

Organisées par l’APEL du RPI Bréhand St Trimoel

Vêtements jusque 16ans livres jouets et matériel de puériculture .

Salle Omnisport Rue de Launay Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 56 84 59

