Puces Vide-greniers Rue Jules Révillon Mâcon

Puces Vide-greniers Rue Jules Révillon Mâcon lundi 6 avril 2026.

Saône-et-Loire

Puces Vide-greniers Rue Jules Révillon Mâcon-Flacé autour du Stade Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 07:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Puces Vide-greniers.

Renseignements et inscriptions par téléphone ou mail.

2,50€ le mètre linéaire. Produits alimentaires non autorisés.

Le prix de l’entrée visiteurs est au profit des personnes âgées de Flacé.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue Jules Révillon Mâcon-Flacé autour du Stade

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 35 13 comentflace@gmail.com

English : Puces Vide-greniers

German : Puces Vide-greniers

Italiano :

Espanol :

L’événement Puces Vide-greniers Mâcon a été mis à jour le 2025-02-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès