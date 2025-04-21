Puces Vide-greniers Rue Jules Révillon Mâcon
Puces Vide-greniers Rue Jules Révillon Mâcon lundi 6 avril 2026.
Saône-et-Loire
Puces Vide-greniers Rue Jules Révillon Mâcon-Flacé autour du Stade Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 07:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Puces Vide-greniers.
Renseignements et inscriptions par téléphone ou mail.
2,50€ le mètre linéaire. Produits alimentaires non autorisés.
Le prix de l’entrée visiteurs est au profit des personnes âgées de Flacé.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue Jules Révillon Mâcon-Flacé autour du Stade
Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 35 13 comentflace@gmail.com
English : Puces Vide-greniers
German : Puces Vide-greniers
Italiano :
Espanol :
L’événement Puces Vide-greniers Mâcon a été mis à jour le 2025-02-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès