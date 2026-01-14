C’est un souffle léger, un je-ne-sais-quoi qui disparaît comme par magie.

Puff est un solo d’Hiltinho Fantástico conçu par la chorégraphe brésilienne Alice Ripoll. Ensemble, il et elle poursuivent une collaboration artistique entamée il y a plus de sept ans et interrogent le motif du « déguisement » dans les danses de la diaspora africaine.

Comment des techniques, des récits ou des savoirs ancestraux peuvent-ils être transmis tout en étant dissimulés ? Hiltinho Fantástico danse le Passinho, une danse urbaine née dans les favelas de Rio de Janeiro. Il porte en lui l’héritage de la danse brésilienne, depuis ses racines africaines jusqu’à la samba et la capoeira. Par la vitesse extrême des pas, la dissociation des gestes, des effets d’illusion, le corps devient le lieu d’une résistance subtile, rendant opaques ses codes à ceux qui voudraient les dominer ou les décrypter de l’extérieur.

Hiltinho Fantástico et Alice Ripoll inventent une langue chorégraphique fluide, indocile et profondément politique, comme un hommage à une circulation du savoir intuitive, enracinée dans les réalités afro-brésiliennes et s’adressant autant au regard qu’à la mémoire.

Un solo de Alice Ripoll et avec Hiltinho Fantástico qui interroge le motif du « déguisement » dans les danses de la diaspora africaine !

Le samedi 21 février 2026

de 19h00 à 19h40

Le vendredi 20 février 2026

de 21h00 à 21h40

payant

Spectacle de 11 à 22 euros

Pass 3 spectacles 40 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

