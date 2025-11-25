PUGGY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

PUGGY – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mardi 25 novembre 2025.

PUGGY Début : 2025-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert de PUGGY prévu initialement le Jeudi 30 Janvier 2025 est reporté au Mardi 25 Novembre 2025.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 30/04/25.2023 marque le retour en force de Puggy avec le single « Never Give Up », hymne a` la résilience, écrin de fraicheur et de modernité. Après six années vécues en marge de la scène, le monde a bien changé, le groupe aussi. Passé d’un trio d’obédience pop-rock à un collectif de producteurs tout-terrain, Matthew, Romain et Ziggy ont composé plusieurs musiques de films, collaboré avec des orchestres symphoniques et accompagné de nombreuses personnalités sur la voie du succès. L’univers de Puggy s’est démultiplié au fil de leurs rencontres artistiques. Marquées par des aventures collectives, les nouvelles chansons du trio s’apprêtent aujourd’hui à découvrir la scène, et notamment celle du Trabendo à Paris le 5 avril prochain. Une date à ne certainement pas louper.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69