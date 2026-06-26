Puilacher

PUILACHER EN FETE

Place de la fontaine du Vieux Puilacher Puilacher Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez partager en famille ou entre amis des moments chaleureux et festifs au cœur de notre village.

Apéritif offert par le Comité des Jeunes à partir de 19h30.

21h Repas: Seiche à la rouille

22h: Soirée dansante et tombolas .

Place de la fontaine du Vieux Puilacher Puilacher 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 79 79

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English : PUILACHER EN FETE

Come share some warm and festive moments with family or friends in the heart of our village.

L’événement PUILACHER EN FETE Puilacher a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT