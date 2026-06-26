PUILACHER EN FETE Puilacher
PUILACHER EN FETE Puilacher samedi 4 juillet 2026.
Puilacher
PUILACHER EN FETE
Place de la fontaine du Vieux Puilacher Puilacher Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez partager en famille ou entre amis des moments chaleureux et festifs au cœur de notre village.
Apéritif offert par le Comité des Jeunes à partir de 19h30.
21h Repas: Seiche à la rouille
22h: Soirée dansante et tombolas .
Place de la fontaine du Vieux Puilacher Puilacher 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 79 79
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English : PUILACHER EN FETE
Come share some warm and festive moments with family or friends in the heart of our village.
L’événement PUILACHER EN FETE Puilacher a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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