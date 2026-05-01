Puimisson

PUIMIS’SONG NMKP

2 place Guillaume Durand Puimisson Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert gratuit par le groupe NMKP ne me kilt pas. Quatre agathois en kilt jouent des reprises enragées et résolument rock de Prince à ACDC. Restauration et buvette sur place nous vous attendons nombreux !!

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2 place Guillaume Durand Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 80 16 53 59

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English :

Free concert by NMKP: ne me kilt pas. Four kilted Agatha locals play furious, rocking covers of everything from Prince to ACDC. We look forward to seeing you there!

L’événement PUIMIS’SONG NMKP Puimisson a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS