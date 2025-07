PUIMIS’SONGS3 SOIRÉE NO LIMIT Puimisson

PUIMIS’SONGS3 SOIRÉE NO LIMIT Puimisson vendredi 1 août 2025.

PUIMIS’SONGS3 SOIRÉE NO LIMIT

Place Guillaume Durand Puimisson Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Soirée Musicale POP ROCK avec le Groupe NO LIMIT

à partir de 19h00. Gratuit. Ouvert à toutes et tous. Buvette et restauration sur place.

Place Guillaume Durand Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 70 46 63 23 comite.puimisson@gmail.com

English :

POP ROCK Musical Evening with the NO LIMIT Group

from 7:00 pm. Free admission. Open to all. Refreshments and catering on site.

German :

Musikalischer Abend POP ROCK mit der Gruppe NO LIMIT

ab 19.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Offen für alle und jeden. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Serata musicale POP ROCK con il gruppo NO LIMIT

dalle 19.00. Ingresso libero. Aperto a tutti. Rinfresco e ristorazione in loco.

Espanol :

Velada musical POP ROCK con el grupo NO LIMIT

a partir de las 19 h. Entrada gratuita. Abierto a todos. Refrescos y catering in situ.

L’événement PUIMIS’SONGS3 SOIRÉE NO LIMIT Puimisson a été mis à jour le 2025-07-05 par 34 OT AVANT-MONTS