Puisette et Fragile : lecture sonore et animée Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 4 avril, 15h00, 16h30 Ille-et-Vilaine

La comédienne Laure Poudevigne et la danseuse Estelle Olivier, autrices de l’album, donnent à entendre le texte au travers d’une lecture mise en espace et en mouvement.

Un voyage sensible et visuel dans l’univers de Puisette et Fragile, accompagné des musiques et créations sonores de Sylvain Robine, en présence de Samuel Ribeyron, pour une création en direct. Dès 4 ans. Deux séances.

Début : 2026-04-04T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T17:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 95

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



