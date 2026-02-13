Puisette et Fragile : lecture sonore et animée, Bibliothèque Triangle, Rennes

Puisette et Fragile : lecture sonore et animée Samedi 4 avril, 15h00, 16h30 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-04T15:00:00+02:00 – 2026-04-04T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:00:00+02:00

Un voyage sensible et visuel dans l’univers de Puisette et Fragile, accompagné des musiques et créations sonores de Sylvain Robine, en présence de Samuel Ribeyron, pour une création en direct. Dès 4 ans. Deux séances.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

La comédienne Laure Poudevigne et la danseuse Estelle Olivier, autrices de l’album, donnent à entendre le texte au travers d’une lecture mise en espace et en mouvement. spectacle enfants dès 4 ans

E. Offredo