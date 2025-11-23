Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule • Cie Je garde le chien Théâtre de Cusset Cusset
Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule • Cie Je garde le chien
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 15:45:00
2025-11-23
DANS LE CADRE DU FESTIVAL TINTAMARRE 2025
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
English :
AS PART OF THE TINTAMARRE 2025 FESTIVAL
German :
IM RAHMEN DES FESTIVALS TINTAMARRE 2025
Italiano :
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL TINTAMARRE 2025
Espanol :
EN EL MARCO DEL FESTIVAL TINTAMARRE 2025
