Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET Civaux

Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET Civaux mardi 23 septembre 2025.

Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET

4 pl. de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-09-23

Depuis le début de mon parcours artistique, j’ai exploré la relation entre la vulnérabilité et la puissance à travers la peinture et l’aquarelle. Mon travail se concentre sur la représentation de modèles vivants, capturant l’essence de l’interaction humaine et la beauté de l’instant présent. En tant qu’artiste, je cherche à créer un dialogue entre l’artiste et le spectateur, invitant chacun à réfléchir sur la complexité de l’expérience humaine. Mon exposition à la médiathèque présente une série d’œuvres qui illustrent cette quête de connexion et d’expression authentique”.

Marine Chauvet

Tout public .

4 pl. de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

English : Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET

German : Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET

Italiano :

Espanol : Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET

L’événement Puissance et vulnérabilité aquarelles de Marine CHAUVET Civaux a été mis à jour le 2025-09-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne