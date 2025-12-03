PUISSANTES : 30 histoires de courage, de résilience et de réinvention issues du programme HEC Stand Up HEC Alumni Paris Mercredi 17 décembre, 18h30 sur inscription

Chère communauté HEC Alumni,

Chers amis et partenaires,

Nous sommes ravis de vous inviter au lancement officiel de PUISSANTES, un ouvrage puissant et profondément humain qui met en lumière les portraits et témoignages de 30 femmes entrepreneures passées par le programme HEC Stand Up.

Détails de l’événement

Date : 17 décembre 2025

Heure : 18h30

Lieu : HEC Alumni House

Format : présentation, discussion, séance de dédicace et moment de networking

Avec :

Eloïc Peyrache, Doyen d’HEC Paris

Steve Fiehl, photographe & auteur

Nathalie Riond, directrice pédagogique d’HEC Stand Up

Des participantes du programme HEC Stand Up

À propos du livre

À travers des photographies saisissantes et des récits intimes réalisés par Steve Fiehl (HEC Alumni, promotion 1988), ce livre met en lumière des femmes qui osent créer, se relever et transformer leur vie grâce à l’entrepreneuriat.

Chaque portrait reflète une histoire de courage, de détermination et de réinvention. Une mosaïque vibrante de la société d’aujourd’hui, depuis Paris, Marseille et au-delà.

L’ouvrage bénéficie de la contribution exceptionnelle de Nesrine Slaoui, éditorialiste et créatrice de contenus franco-marocaine, autrice et réalisatrice de documentaires. La préface est signée par Mercedes Erra (H.81), présidente et fondatrice du groupe BETC.

À propos du programme HEC Stand Up

Lancé en 2019, HEC Stand Up propose une formation et un accompagnement gratuits aux femmes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat — quel que soit leur âge, leur parcours ou leur situation personnelle.

Le programme a pour objectif d’aider les femmes à transformer une idée en projet entrepreneurial, soutenues par des experts et une communauté solide de pairs.

Depuis sa refonte, plus de 5 000 femmes ont été sensibilisées et 1 900 certifiées.

Ce livre met en lumière la force et l’impact de ce mouvement collectif.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien généreux des donateurs et mécènes de la Fondation HEC, ainsi qu’au partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller dans le cadre de l’initiative HOPES.

Votre soutien est essentiel à ce programme.

L’intégralité des recettes issues de la vente du livre servira à pérenniser cette initiative.

Nous nous réjouissons de célébrer cette étape importante avec vous.

Bien à vous,

HEC Alumni

HEC Paris Innovation & Entrepreneurship Institute

HEC Paris Centre d’Entrepreneuriat Social

Fondation HEC

