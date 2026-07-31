Puisses-tu un jour… flotter dans les airs ! Contes de Pascal Thétard Espace de la Brenne Sombernon

Informations pratiques

Sombernon

Puisses-tu un jour… flotter dans les airs ! Contes de Pascal Thétard

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Combien de temps faut-il à une petite souris pour devenir un aigle ?

Et à une vieille aïeule qui n’a plus que la peau et les os pour prendre son élan et s’envoler au-delà des nuages, toute emplumée de feuilles d’arbre ?

Et à un jeune homme (dont on veut faire un grand guerrier) ou à une jeune fille (dont on veut faire une grande guerrière) pour devenir un chanteur ou une chanteuse à la gorge rouge ?

Et d’ailleurs, à quel âge devient-on aigle ou rouge-gorge ?

Voilà, ce sont des histoires d’envol que j’ai envie d’offrir aux collégiens.

Et peut-être qu’ils déploieront leurs ailes et qu’elles seront de toutes les couleurs, et que ça clouera le bec à tous les désenchanteurs…

Pascal Thétard

Je suis un passeur interprète.

Je transmets les contes traditionnels en respectant leurs trames et en donnant à voir les images qu’ils ont suscitées en moi.

J’adore conter ou dire à des collégiens et des lycéens parce que ce sont des publics qui m’obligent à rester frais, immédiat et vivant.

Je ne raconte pas pour conforter le passé. Je trie et rebondis sur ce qui donne espoir pour demain.

Enfin j’aime partager avec les élèves après le conte et j’adore les voir repartir avec le sourire !

Spectacle proposé dans le cadre du festival Coup de contes organisé par la Médiathèque Côte d’Or.

Deux représentations, à 10h00 et 14h00, pour les élèves de sixième du Collège Mercusot de Sombernon et ouvertes à tout public à partir de 12 ans.

Gratuit. Sur réservation. .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté biblio.reseau@ouche-montagne.fr

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English : Puisses-tu un jour… flotter dans les airs ! Contes de Pascal Thétard

L’événement Puisses-tu un jour… flotter dans les airs ! Contes de Pascal Thétard Sombernon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouche et Montagne